La Crisalide, pranzo solidale per dire "no" alla violenza sulle donne

Pranzo solidale per l’organizzazione La Crisalide in rete contro presso il ristorante “Osteria Mediterranea Sesta Stazione” di Matteo Cardamone a Vietri sul Mare. L'iniziativa ha rappresentato l'occasione per discutere della rete territoriale di sostegno alle donne vittime di violenza e delle azioni da mettere in campo per potenziare le attività, a cominciare dalla nascita di una casa di accoglienza per donne maltrattate. Presenti fra gli altri banchetto Antonio Galdi , presidente Associazione Amici del Tricolore APS, Andrea Volpe, consigliere regionale, don Nello Senatore della parrocchia di Sant'Eustachio a Salerno, Roberta Longo, sociologa, Anna Maria Villano, vice questore aggiunto della polizia Stradale di Salerno, Lorenza Russo, assistente capo coordinatore della polizia di Stato alla questura di Salerno, Antonella Troisi, giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, Ornella Mauro, responsabile nazionale Dbn Csen, gli avvocati Teodoro Costa, Annamaria Giordano, Angela Fortunato, Ginevra Piccirillo, (Giudice onorario di tribunale) giudice di Sezione penale.

Le dichiarazioni

“La nostra missione – ha spiegato la presidente de La crisalide, Roberta Bolettieri - è il contrasto alla violenza sulle donne che spesso è preannunciata, va avanti per anni e anni nella totale indifferenza delle persone che circondano la donna. Cosa fare? Dobbiamo fare in modo che conoscano i loro diritti e far cambiare le loro prospettive dal ‘gestire la paura’ e non ‘provocare il peggio’ a comprendere che si può uscire dalla spirale della violenza e riprendere in mano la propria vita” a identità, delle proprie risorse, del proprio valore, delle proprie capacità, per ritrovare il desiderio di un nuovo percorso di vita”.