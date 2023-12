Violenza di genere, ok del Senato al fondo delle opposizioni: plaude Bilotti (M5S)

“L’approvazione dell’emendamento che destina tutto il fondo delle opposizioni alla violenza di genere è un passo importante lungo la strada che avevamo tracciato”. Queste le parole della senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti dopo il via libera del Senato al testo, frutto dell’unione di vari emendamenti presentati dalla minoranza, che assegna il fondo dell’opposizione (pari a circa 40 milioni di euro) ad interventi ed azioni legati alla violenza di genere.

Il commento

Tra gli emendamenti che hanno fornito la base per il testo approvato vi è anche quello a prima firma della senatrice Bilotti. “Da anni - spiega - il Movimento 5 Stelle sostiene che la strada maestra da percorrere per contrastare la violenza di genere è la prevenzione. Reddito di libertà, percorsi per uomini maltrattanti, formazione degli operatori vanno nella direzione di dare alle donne vittime di violenza autonomia, demolire la cultura del possesso, individuare subito il pericolo”.