Vip in Cilento: boom di presenze in questo caldo agosto

Il Cilento si conferma meta di vip: per iniziare, il conduttore di “Propaganda Live”, Diego Bianchi, detto Zoro, è nel basso Cilento, tra Caselle in Pittari, Morigerati e Casaletto Spartano. Toni Servillo ha scelto San Mauro Cilento, dove era già stato negli anni scorsi per la rassegna Segreti d’Autore.

La cantante Arisa è a Capaccio Paestum: qui si è dedicata al parapendio insieme all’istruttore capaccese Carlo Raito e al cantante capaccese Son Pascal e poi ha fatto un salto sul Laceno a Bagnoli irpino. Il vice presidente nazionale della Confimprenditori e direttore dell’Osservatorio Economico Gerardo Santoli ha invece scelto Sapri come sua dimora estiva oltre alla sua Santo Stefano del Sole. E’ a Ceraso l’ex campione del mondo Antonio Cabrini, mentre si divide tra la costa di Acciaroli e il borgo di Quaglietta il sempreverde Gianni Morandi. Nei giorni scorsi molti altri personaggi noti hanno scelto il mare del Cilento e la verde Irpinia per qualche giorno di relax.