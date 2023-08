Jennifer Lopez incanta la Costiera Amalfitana: la star di Holliwood conquistata da spaghetti e ravioli

Fan in delirio per Jennifer Lopez che, trovandosi in Italia per lavoro, si è concessa qualche giorno in Costiera Amalfitana dove si è esibita cantando e ballando. Da Amalfi a Capri per fare shopping, la star che è approdata in Costiera con il suo yacht, non è passata inosservata.

Tra Mambo, spaghetti e ravioli, Jlo nei giorni scorsi ha dedicato vari post di Instagram al cibo e alla bellezze della Divina: tanta curiosità.