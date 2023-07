Curiosità, l'attrice Emilia Clarke fa tappa in Costiera Amalfitana

Ha postato le foto su Instagram a vacanza ultimata, Emilia Clarke, entusiasta dei giorni in barca a Capri e al largo di Marmorata. La bella attrice, celebre per il "Il trono di spade", ha anche degustato le delizie "Da Adolfo" a Positano, visitando poi i vigneti e la splendida Costa d'Amalfi. Sorrisi e like per Emilia Clarke che ha nuovamente scelto anche la Divina come meta per le ferie.