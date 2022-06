Virtuoso: il "laboratorio bar didattico" è stato intitolato ad Immacolata Proto

Si è tenuta questa mattina, alle ore 12 presso la sede di via Salvatore Calenda dell'IPSEOA Roberto Virtuoso, la cerimonia di intitolazione del laboratorio bar didattico ad Immacolata Proto, ex alunna dell'istituto scomparsa prematuramente 10 anni fa in un tragico incidente stradale.

La cerimonia

La cerimonia, alla quale ha partecipato oltre la dirigente Ornella Pellegrino anche il padre di Immacolata, è stata anche occasione per la consegna della borsa di studio Gennaro Carratù.