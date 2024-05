Un anno di “Visit Amalfi”: tutti i risultati del primo anno di attività del Piano Strategico per il Turismo

Visit Amalfi compie un anno: l’attivazione del nuovo motore propulsore per la promozione, comunicazione, innovazione e per lo sviluppo del prodotto e dell’offerta turistica del territorio di Amalfi era una delle azioni centrali del “Piano strategico per la riattivazione e il rilancio turistico post covid della Destinazione Amalfi” approvato dall’amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano.

Il bilancio del primo anno

Tra le azioni intraprese in questo primo anno di attività vi sono la creazione del portale di destinazione (www.visitamalfi.info), l’apertura dei canali social Facebook e Instagram di Visit Amalfi, la creazione della Rete di destinazione Amalfi Experience, che ad oggi conta circa 70 operatori, l’organizzazione di quattro corsi di formazione (inglese, Front Office, Food & Beverage e Social Media Management) e attività di P.C.T.O. con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Marini – Gioia volte alla sensibilizzazione delle nuove generazioni verso un turismo sempre più responsabile. “La Rete di prodotto Amalfi Experience - dichiara il prof. Josep Ejarque, Destination Manager della Città di Amalfi - ha come obiettivo quello di trasmettere al visitatore il genius loci e l’identità storico-culturale di Amalfi che ingloba al suo interno tradizioni e stili di vita differenti senza tralasciare la componente dell’outdoor, well-being e dell’instancabile dolce vita. Di conseguenza, la creazione e la promozione di nuove proposte tematiche consentiranno nel medio e lungo periodo l’allungamento della stagionalità e il passaggio da destinazione mono-prodotto a destinazione multi-prodotto in ottica Customer Centric capace di rispondere alle esigenze dei mercati obiettivo”.

I prossimi progetti

Altro progetto a cui si sta lavorando riguarda la segnaletica turistica intelligente già fruibile nella versione online del portale di destinazione Visit Amalfi che ha interessato la geolocalizzazione di 60 attrattori d’interesse storico-culturale, naturalistico ed esperienziale situati nel territorio di Amalfi e delle sue frazioni con contenuti multilingue e video guide LIS. Inoltre, per una maggiore promozione delle aree meno note e per favorire la dispersione dei flussi turistici su tutto il territorio sono stati tracciati 7 itinerari con traccia GPS facilmente consultabili dalla sezione “Scopri Amalfi” del portale di destinazione Visit Amalfi. L’attività di informazione online verrà affiancata a quella sul territorio con l’installazione di un’ampia rete di segnaletica orizzontale (frecce direzionali) e verticale (placche in prossimità dell’attrattore).