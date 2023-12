Salerno, il Console Generale degli Stati Uniti a Napoli Tracy Roberts-Pounds in visita al Comune

Questa mattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha ricevuto, presso Palazzo di Città, il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli Tracy Roberts-Pounds, in visita istituzionale in città. Nel corso del “cordiale e costruttivo colloquio” si è parlato di possibili futuri rapporti di collaborazione tra Salerno e gli Stati Uniti, in particolare in ambito industriale e delle nuove tecnologie e nel comparto turistico-commerciale, con particolare riferimento alla prossima apertura dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi.

L'incontro

“Il Console - fanno sapere dal Comune - ha particolarmente apprezzato le bellezze storiche e paesaggistiche della città, lo sviluppo urbanistico e le grandi opere di architettura contemporanea, il suo dinamismo culturale, la grande attenzione agli aspetti inerenti le politiche sociali, dall'accoglienza dei migranti ai servizi per le famiglie e gli anziani. Seguiranno, nel corso dei prossimi mesi, ulteriori interlocuzioni finalizzate al consolidamento dei rapporti istituzionali e di cooperazione tra le parti”.