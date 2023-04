Traslazione delle spoglie mortali di San Matteo: la visita del Patriarca Bartolemo I a Salerno

Sarà a Salerno il 5 e il 6 maggio 2023, Sua Santità Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, guida della Chiesa Ortodossa, per celebrare la Traslazione in città delle spoglie mortali del Patrono San Matteo, avvenuta nel lontano 6 maggio 954. “La visita del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo ci onora enormemente perché attualmente egli è una delle figure più rappresentative dell’universo religioso, soprattutto nel campo dell’Ortodossia. – ha osservato l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi – E’ stata una figura molto vicina a Benedetto XVI ed ha un rapporto di sintonia di pensiero con Papa Francesco, fungendo da punto di riferimento non solo per i fedeli greco-ortodossi, ma per tutto il mondo cristiano e religioso”. “I temi al centro del suo insegnamento sono legati alla cura del Creato, alla pace, al dialogo, all’educazione alla fede cristiana. In un periodo di conflitti come quello che stiamo vivendo – ha aggiunto S.E. Monsignor Bellandi- la sua figura instancabilmente richiama tutti al dovere di ricercare vie di pace. Per noi e per la nostra Arcidiocesi, quindi, è veramente un onore poterlo accogliere nella significativa ricorrenza della traslazione delle Reliquie di San Matteo. Sarà accompagnato da una delegazione di Metropoliti ed è previsto un momento di dialogo e di scambio fraterno con questa grande tradizione orientale”, ha concluso l’Arcivescovo.

La conferenza stampa

Ad illustrare i dettagli del programma della visita di Sua Santità Bartolomeo I, saranno l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, il Vicario Generale Don Alfonso Raimo e l’Addetto alle relazioni con la Chiesa Ortodossa Don Ugo De Rosa, sacerdote Fidei Donum in Turchia, in occasione della conferenza stampa prevista il 4 maggio 2023, alle ore 11, presso il Palazzo Arcivescovile di Salerno.