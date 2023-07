Porto di Salerno: tutti a bordo della nave Scuola Palinuro

E' attraccata ieri, 5 luglio, al porto di Salerno la nave Scuola Palinuro. I cittadini curiosi ed interessati, potranno effettuare visite a bordo anche oggi giovedì 6 luglio dalle 15 alle 19 e venerdì 7 luglio, dalle 9 alle 12. Per i visitatori, l’accesso alla zona di attracco della nave è consentito solo a piedi.

A bordo, presenti per il loro “battesimo del mare” i giovani studenti del primo corso della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia, protagonisti della 59ª Campagna d’Istruzione iniziata da Napoli. Quest’anno su Nave Palinuro è issata la bandiera dell’Associazione Marevivo, di cui è Ambasciatrice, e durante tutte le tappe della campagna sarà possibile visitare la mostra itinerante dal titolo “Only One: One Planet, One Ocean, One Health”. Tanta curiosità.