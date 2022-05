“Una Vita per la Cultura” a Procida, tra i premiati c'è il piccolo salernitano Nicolò Botta

E’ in programma per domenica 29 maggio, presso l’Hotel La Vigna a Procida, la prima edizione di “Una Vita per la Cultura”, un’iniziativa nata in occasione di “Procida Capitale della Cultura” in cui si premieranno personaggi che hanno contribuito a dare lustro, visibilità e immortalità alla cultura e all’arte italiana nel mondo.

Il salernitano premiato

Tra i premiati ci sarà anche il piccolo salernitano Nicolò Botta. Nicolò è un bambino di dieci anni, diversamente abile e autistico, che attraverso interessi speciali, i libri, la lettura e i viaggi, con progetti integrati tra Asl, scuola e Comune, ha raggiunto importanti obiettivi. “La sua storia – spiega il comitato civico #iosononicolo – è la dimostrazione che metodo e continuità sono indispensabili , imprescindibili, durante tutta la vita di queste persone e vanno implementati in ogni settore, nel sociale e nel lavoro”.

Il sostegno del Comune

Ad accompagnarlo sarà il vice sindaco Paky Memoli, che su invito del comitato civico, ha deciso di sposare subito l’iniziativa e di far sentire il sostegno e la vicinanza dell’amministrazione comunale al piccolo Nicolò.