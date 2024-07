“Vittoria for Women Tour”, a Capaccio Paestum la tappa conclusiva

Sabato 27 e domenica 28 luglio, Capaccio Paestum sarà teatro della tappa conclusiva della seconda edizione del “Vittoria for Women Tour”, organizzato da Vittoria Assicurazioni in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby (FIR) e la Fondazione Specchio dei tempi. L'iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione oncologica femminile.

La tappa

Nell'ambito del Trofeo Italiano di Beach Rugby, presso l’Arena Beach, sarà presente il “VittoriaBus”, un centro mobile di informazione e prevenzione che offrirà visite senologiche gratuite. Sarà inoltre promossa una raccolta fondi per l’acquisto di ecografi mobili, al fine di ampliare l’operato sul territorio nazionale. L’evento prevede anche momenti di musica e sport, con le hit estive che faranno da sottofondo alle attività. Adulti e bambini avranno l'opportunità di imparare le tecniche del rugby, guidati da esperti e giocatori, in un'esperienza unica. “Il Vittoria for Women Tour rappresenta un’azione concreta per la prevenzione oncologica femminile, di cui siamo estremamente fieri. La prevenzione è spesso sottovalutata, ma può fare la differenza nella vita delle persone,” ha dichiarato Luciano Chillemi, Responsabile Comunicazione Istituzionale e Customer Care di Vittoria Assicurazioni. “Siamo orgogliosi di proseguire questo impegno e ringraziamo i partner e il Comune di Capaccio Paestum per il loro supporto.”