Vittorio Perrotta nuovo Magister di Civiltà Amalfitana: "Una storia entusiasmante di capacità imprenditoriale"

L’imprenditore Vittorio Perrotta è il nuovo Magister di Civiltà Amalfitana. A designarlo, vagliati i profili di personalità legate al territorio dell’antico Ducato da vincoli di appartenenza, frequentazione o studio della civiltà medievale amalfitana, la commissione composta dai sindaci di Amalfi e Atrani, Daniele Milano e Luciano de Rosa Laderchi, dalla delegata alla Cultura del Comune di Amalfi, Enza Cobalto, dall'assessore alla Cultura di Atrani, Michele Siravo, dalla presidente onorario del Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Ermelinda Di Lieto, e dagli ideatori della manifestazione, gli storici Giovanni Camelia e Giuseppe Gargano.

La storia

Imprenditore di successo, emigrato da Atrani giovanissimo nella Parigi multietnica degli anni Sessanta, Perrotta, come si legge nella motivazione della commissione "ha intercettato le tendenze delle nuove culture con l’intraprendenza dei mercanti amalfitani, promuovendo negli interscambi commerciali soluzioni innovative, assunte a modello globale di sviluppo ecosostenibile, integrazione multiculturale e coesistenza pacifica". Il nuovo Magister sarà investito del titolo in occasione del Capodanno Bizantino che si celebrerà ad Amalfi dal 31 agosto al 2 settembre. "Con questa nomina riportiamo alla luce, dandole dignità, una storia entusiasmante di capacità imprenditoriale maturata al di fuori dei confini nazionali - fa sapere la Commissione del Premio - L’indicazione di Vittorio Perrotta, quale nuovo Magister di Civiltà Amalfitana, vuole essere proposta come esempio alle nuove generazioni perché quella mestizia che accompagna ogni tipo di emigrazione si è trasformata caparbia capacità di conquista del successo".