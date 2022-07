"Una voce per l'Agro", un successo la finale della quarta edizione

Grande successo di pubblico, domenica scorsa, ai giardini di Villa Doria ad Angri, dove si è svolta la semifinale della quarta edizione del concorso canoro nazionale "Una voce per l’Agro". L’evento è rientrato nel cartellone della rassegna estiva “Angri città d’Arte” organizzata dalla Pro Loco. Si è esibita nel corso della semifinale la rosa di artisti già preselezionata on line e che parteciperà di diritto anche alla finale del contest in quanto non ci saranno eliminatorie.

I premi

Nel corso della semifinale è stato assegnato il Premio della Critica alla concorrente Claudia Formicola, il Premio Miglior interpretazione al duo Babols composto da Dorotea Fossile e Luca Romano, e il Premio Social ad Anna Persico. Il premio Radio invece sarà assegnato da un rappresentante di Radio Italia anni 60 soltanto nel corso della finale del contest, dove saranno proclamati anche i vincitori. Il primo classificato riceverà una borsa di studio di 5 lezioni messa a disposizione da big Stones studio per la realizzazione di un singolo con relativa distribuzione sui megastores e intervista da parte delle radio media partners. Invece per il secondo classificato ci sarà la realizzazione di un videoclip.

I partecipanti

Tra gli altri concorrenti che hanno preso parte al contest canoro ci sono: Perla Catucci, Gerardo Libetti, Linda Napoli, Alessandro Zolfanelli e Rosa Laura Vernieri. La manifestazione condotta dalla giornalista Fortuna Autiero sarà trasmessa a breve in differita Tv. Ricordiamo altresì la giuria presente al contest composta dal giornalista Antonio Di Giovanni, dalle registe Rai Cristina Fayad e Margherita Lamagna, dal discografico Massimo Curzio, dal regista nonché attore Diego Sanchez, dal cantautore nonché giurato alla trasmissione su canale 5 “All Togetrher Now” Guido Ambrosini e per concludere dalla fashion blogger nonché influencer Lina La Mura. È ancora presto svelare il nome di chi sarà il Presidente di giuria alla finale del contest, ma sicuramente sarà presente un personaggio di spicco del panorama musicale nazionale. La direzione artistica ed organizzativa de “Una voce dell’Agro” è stata affidata come anche per le altre edizioni, dal poeta, musicista, autore di brani, vincitore di numerosi premi letterari a livello nazionale Pietro Baratta. Le scenografia e le coreografie sano state a cura dell’accademia AS.D. Danze Orientali e il Centro Internazionale Danze.