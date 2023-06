"Voci in Barcaccia. Largo ai giovani!": la vincitrice è il soprano salernitano Ilaria Sicignano

Ilaria Sicignano è la vincitrice del secondo Concorso internazionale per giovani voci liriche "Voci in Barcaccia. Largo ai Giovani!" organizzato da Rai Radio 3. Classe 1995, nata in provincia di Salerno, la giovane soprano - comunica Rai Radio 3 - è laureata in Canto lirico e Teatro musicale al Conservatorio G. Martucci con il massimo dei voti e menzione accademica. Ieri sera, giovedì 1 giugno, ha trionfato con l’aria ‘Pleurez, mes yeux’, da Le Cid, di Jules Massenet, nella finale trasmessa dal canale culturale radiofonico della Rai, per l'occasione in diretta dal Teatro dell’Opera di Roma. A dirigere l'Orchestra il Maestro Carlo Donadio, nella giuria, oltre al padrone di casa sovrintendente Francesco Giambrone, il soprano Anna Pirozzi, Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena di Verona e i due conduttori, e beniamini degli ascoltatori appassionati d’opera, Enrico Stinchelli e Michele Suozzo.

L'evento

Nelle 6 puntate precedenti che hanno selezionato i finalisti di ieri, si sono sfidate in diretta dalla Sala A di via Asiago, a partire da dicembre 2022, 36 straordinarie voci, scelte tra centinaia di giovani e giovanissime candidature provenienti da tutto il mondo.

Premiando la vincitrice di fronte ad un pubblico entusiasta e partecipe, che ha salutato con calorosi applausi l’altissima qualità canora di tutti i finalisti, il Direttore di Rai Radio3 Andrea Montanari ha sottolineato ‘il valore di Servizio pubblico del Concorso, un’occasione offerta da Radio3 ai giovani più talentuosi e rigorosi per mostrare il proprio valore al pubblico e compiere un significativo passo nel loro percorso artistico dopo gli anni bui della pandemia’.