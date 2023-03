Curiosità: "Voglio un mondo Pulito" spegne 4 candeline

Spegne 4 candeline, oggi, 6 marzo, "Voglio un Mondo pulito", associazione cosituita da giovani e meno giovani che, ogni settimana, muniti di guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti, ripuliscono le spiagge e diversi quartieri cittadini, incarnando un esempio virtuoso di cittadinanza attiva e coscienza civica spontanea, con un unico nobile fine: tutelare l'ambiente e il Creato. "Ho iniziato questo percorso, trovando sostegno e appoggio di tante persone, solo per impedire che la plastica e gli altri rifiuti finiscano in mare. Non esistono altre motivazioni alle nostre azioni, se non quella di volere, per l'appunto, un mondo più pulito", ha detto l'ideatore e l'anima dell'associazione, Ciccio Ronca.

Il bilancio

"Non sono stati 4 anni fatti solo di soddisfazioni. Anzi: il più delle volte questa avventura è stata fonte di forte stress per vari motivi che conoscete (politici in campagna elettorale) e altri che non sto a raccontarvi. - ha continuato il giovane ambientalista - Ma preferisco vedere sempre il lato positivo e questa esperienza mi ha permesso di conoscere tante belle persone, a cui posso solo dire grazie, anche a chi ha dedicato solo un giorno a questa causa, sia a Salerno che in altre parti di Italia, perché mi avete dimostrato che esistono ancora persone meravigliose la cui vicinanza può solo migliorarti e farti bene". Voglio un mondo pulito, oggi, conta più di 50 tonnellate di rifiuti rimossi principalmente dal mare. "Da una singola azione compiuta quel 6 marzo di 4 anni fa, siamo arrivati a più di 1400 persone che hanno preso parte agli eventi", ha concluso soddisfatto Ronca. Merita un plauso, dunque, l'associazione. Realtà "pulita" che, in fondo, già di per sè, rende la nostra città un posto migliore.