Clean up al Parco del Galiziano: ci pensa "Voglio un mondo pulito"

Nuovo intervento di CleanUp da parte dei volontari di "Voglio un mondo pulito", questa volta al Parco Galiziano. "L’abbiamo trovato meglio rispetto all’anno scorso. - hanno commentato i volontari - Abbondavano però, cicche di sigarette (tanto per cambiare) e cannucce". I volontari, in particolare, hanno rimosso 1,1 Kg di indifferenziato, 0,4 Kg di plastica, 0,5 Kg di vetro e 0,4 Kg di cicche di sigarette, per un totale di 2,4 Kg di rifiuti.

Intervento graditissimo per i residenti del quartiere, questo. In particolare per Angioletto, giovane assiduo frequentatore del posto. Numerose, intanto, le segnalazioni giunte in redazione nell'ultimo periodo, per evidenziare lo stato di degrado del polmone verde cittadino, soprattutto circa la mancata manutenzione del verde pubblico. In tanti, infatti, hanno rinunciato a frequentare il parco "invaso" da zanzare e insetti molesti, proprio per via della scarsa cura riservata all'area che, un tempo nemmeno troppo lontano, rappresentava un punto di ritrovo verde per numerose famiglie. Probabilmente, è proprio questa la causa del "miglioramento" in termini di civiltà, riscontrata da "Voglio un mondo pulito" durante il clean-up: il parco è meno frequentato e, pertanto, meno "sporcato" da cittadini che non rispettano l'ambiente.