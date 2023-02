Volo del pipistrello a Pertosa: in arrivo la zipline, progetto da 5 milioni di euro

E' stato approvato il progetto di fattibilità promosso dall'amministrazione comunale di Pertosa per realizzare una zipline lungo una linea di 820 metri. “Volo del pipistrello”: questo il nome del progetto il cui costo è pari a 5 milioni di euro. La zipline collegherà “in volo” la zona alta e agricola del borgo di Pertosa alle grotte.

Curiosità

Il nome “Volo del pipistrello” si ispira all’abitante più caratteristico delle Grotte: il pipistrello. Per realizzare la zipline il Comune di Pertosa intende candidarsi ai fondi strutturali FSC previsti in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 e partecipare anche ai bandi attuativi del PNRR. Inoltre, l'ente vorrebbe farsi promotore di un Partenariato Pubblico Privato (PPP), per coinvolgere il settore privato.