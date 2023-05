A Palazzo Sant'Agostino il ventennale della cooperativa sociale "Voloalto"

Mercoledì 24 maggio alle ore 16 presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino a Salerno, si terrà l’evento “VoloOltre! Il sogno continua…”, per il ventennale della Cooperativa sociale “Voloalto” di Battipaglia, che si occupa di inclusione e inserimento sociale e lavorativo delle categorie svantaggiate, in particolare utenti psichiatrici e minori.

Il ventennale

Nei vent’anni di attività, “Voloalto” ha lavorato in convenzione con vari Piani di Zona, con il Ministero della Giustizia, con il Dipartimento Salute Mentale dell’Asl SA, con Confindustria Salerno, con la Fondazione Carisal, con Istituti Professionali e Centri Anziani. Sono stati realizzati laboratori di teatro, giornalismo, comunicazione multimediale, scrittura creativa, pittura, per utenti psichiatrici, detenuti, minori e anziani. Di tutto questo ed altro, si discuterà nel corso dell’evento, ripercorrendo i momenti significativi della storia del sodalizio, tra passato, presente e futuro. Tra i progetti in corso, sarà presentata la campagna di sensibilizzazione e prevenzione “Comunicare per Integrare”, a sostegno dei minori a rischio, e il nuovo numero del Magazine a diffusione provinciale della testata giornalistica “Il Sole & le Nuvole”, nata con l’obiettivo di creare un “ponte” tra i bisogni di quanti vivono in stato di svantaggio ed emarginazione e la collettività, utilizzando la comunicazione come strumento di aiuto.

L'evento

All’evento parteciperanno autorità, rappresentanti del terzo settore, partner e sostenitori. Saranno presenti il Presidente della Cooperativa Sociale “Voloalto”, Maria Carmela Morra, il Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, il Consigliere Provinciale con delega alle Politiche Sociali e Sanitarie, e alle Pari Opportunità, Filomena Rosamilia, il Consigliere Regionale e Presidente della IV Commissione Regione Campania, Luca Cascone, la Presidente della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus, Antonia Autuori, e il Direttore del Dipartimento Salute Mentale Asl Salerno, Giulio Corrivetti. Modera il giornalista Alessandro Mazzaro.