Incontriamoc(R)i: parte il progetto per avvicinare i bambini al volontariato

Nasce a Salerno il progetto Incontriamoc(R)i, creato per avvicinare i bambini al volontariato. Avrà durata di circa un anno, articolato in 7 incontri che affronteranno tematiche differenti.

I dettagli

Possono partecipare tutti i bambini dagli 8 ai 13 anni, fino ad un massimo di 15 baby volontari. La quota iscrizione è simbolica: 1 euro. Tutti i ragazzi iscritti saranno coperti da assicurazione. Il primo incontro è fissato il 7 novembre alle ore 16, nei locali del Comitato di Salerno, in via Roma, al civico 258. Per info e iscrizioni contattare il numero 3347580827 o l'indirizzo mail incontriamocrisalerno@gmail.com