Povertà e fragilità, il Vopi attiva anche il numero di pronto assistenza su Salerno e Pontecagnano

Sono pronti a dare una risposta in questo momento di emergenza economico, aggravato dal costo dell’energia e dei rincari degli alimentari, i volontari della pubblica assistenza Vopi presieduta da Vincenzo Savarese: attivato il servizio di pronto assistenza che, oltre al servizio Unità di Strada già in campo nell’anno 2021, dà una mano a indigenti, senza tetto, extracomunitari e clochard, con interventi di prossimità. Saranno aggiunti ulteriori servizi effettuando una consegna a domicilio di beni di prima necessità donati dai commercianti e dagli esercenti attraverso il "pacco della bontà". "Sul territorio mettiamo a disposizione della popolazione anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di beni di prima necessità (indumenti, coperte e materiale di pulizia) - spiega Savarese - Il progetto operativo a Salerno e Pontecagnano è rivolto ad anziani fragili e si occuperà di realizzare, su richiesta degli utenti o su segnalazioni all’associazione, attività e commissioni nel territorio di riferimento dirette a creare reti di solidarietà volte ad abbattere l’isolamento sociale, tramite azioni di assistenza per la singola persona. Si tratta prevalentemente di servizi di assistenza a domicilio (es. consegna spesa, acquisto farmaci con ricetta medica)". Il servizio si avvale di una linea mobile in cui operano e ruotano operatori sociali, che rispondono dalle 9 alle 18: 347.2690619.

L'obiettivo

Intenzione della associazione è anche rapportarsi con i comuni, la Asl, il Tribunale, la Scuola, le case di cura e di riposo: il Servizio Pronto Assistenza aiuta le persone in difficoltà ad uscire da situazioni di prima emergenza, intervenendo in casi di solitudine, difficili relazioni familiari, violenza domestica e non solo. Attraverso le unità di strada, la Sala Operativa interviene sul luogo della segnalazione e, dove necessario, affida le persone ad un referente istituzionale o delle strutture del circuito di accoglienza. L'Unità di strada, inoltre, provvede alla fornitura di beni di prima necessità nelle situazioni più estreme di cronicità di strada. Per contattare la Sala Operativa Sociale è possibile anche inviare un messaggio alla Pubblica Assistenza Vopi.