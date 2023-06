"Vorrei intervistare Shakira": il sogno del giovane blogger Andrea Della Rocca

Continua la scalata verso il successo del giovane ebolitano Andrea Della Rocca. Dopo partecipazioni a programmi Rai (Il Videobox, I Lunatici) e le sue interviste sul web a personaggi noti è stato ospite ieri mattina per raccontarsi sul canale 181 “Radio Play Tag” del digitale terrestre nel corso della trasmissione "TOP THREE". Intervistato dagli speaker radio Guido Mastroianni e Maryana Somma, Andrea ha dichiarato ai microfoni di essere pronto a tornare con la rubrica "A Tu Per Tu" con un'inedita e attesa intervista a Ciccio Merolla, percussionista e autore del tormentone social "Malatìa". Nel cassetto dei sogni ha stilato in diretta radio una classifica di personaggi famosi che vorrebbe intervistare, partendo da Shakira, sua cantante preferita, sino ad ariivare ad Elena Sofia Ricci, attrice Rai dal grande successo. Insomma il giovane blogger ama volare alto. Seguiranno aggiornamenti su questa impresa che speriamo possa verificarsi! Rivedi intervista: https://www.youtube.com/watch?v=dQsb3M0E6Cw&t=242s