Gran finale per Salerno Letteratura, cittadini incantati da Water fools: la soddisfazione del sindaco Napoli

Conclusi Salerno Letteratura Festival e Water Fools: "Un fine settimana meraviglioso per Salerno. - ha commentato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - Eventi straordinari, migliaia di concittadini e turisti presenti , locali pubblici in attività fino notte inoltrata, tante prenotazioni in alberghi e b&b. Arte e Bellezza, Economia e Lavoro il tutto con ordine, sicurezza, serenità. Questa è la Salerno che ogni giorno lavoriamo per costruire mettendo tutto l'impegno per risolvere le criticità e valorizzare le opportunità. Uno straordinario preludio ad un'Estate ricca di eventi, alla prossima edizione di Luci d'Artista con tante nuove opere ed installazioni, al Capodanno in Piazza che desideriamo tornare a celebrare tutti insieme".

Foto di Antonio Capuano (Lo smontaggio a Santa Teresa)

I rigraziamenti del primo cittadino

"Grazie al direttore artistico di Campania Teatro Festival Ruggiero Cappuccio, grazie a Ines Mainieri anima del Salerno Festival ed ai rispettivi team, grazie alle donne ed agli uomini del Comune, delle Forze dell'ordine, della Protezione civile che hanno cooperato alla riuscita della serata. E grazie alla Regione Campania, al Presidente Vincenzo De Luca che con i lungimiranti investimenti sulla cultura ci consentono di proporre ai concittadini, ai turisti ed ai visitatori queste occasioni straordinarie".

Foto 2 di Antonio Capuano (Lo smontaggio)