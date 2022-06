"Water Fools an acquatic phantasmagoria" a Santa Teresa: fervono i preparativi, il video in anteprima

Fervono i preparativi per Water Fools an acquatic phantasmagoria che andrà in scena nell'area di Santa Teresa, domani, 25 giugno, alle 21.30, organizzato nell'ambito del Campania Teatro Festival, sostenuto dalla Regione Campania. È uno straordinario spettacoli di luci, musica, acrobazie, performance, fuochi pirotecnici sul mare, gratuito per tutti.

Foto di Antonio Capuano

Santa Teresa, per l'occasione, è stata chiusa giovedì sera, in vista dei preparativi del singolare spettacolo: la spiaggia ed il tratto di mare antistante resteranno off limits fino a domenica compresa, per le operazioni di smontaggio.

Ecco il video di un assaggio dello spettacolo in anteprima

Water Fools è uno spettacolo acquatico, pirotecnico e musicale creato dalla compagnia Ilotopie. Protagonista dell’allestimento sarà l’energia esuberante di un elemento primordiale: l’acqua. Oggi tutto il pianeta pensa alle sue acque: fiumi, laghi, mari e oceani sono da sempre, insieme alle foreste, serbatoi per l’immaginazione, frammenti di orizzonti che conducono il cittadino contemporaneo a respirare fuori dalla giungla urbana. Immerso nella scrittura musicale di Phil Spectrum, Water Fools traghetta la mente in una nuova epopea barocca sorta dalle acque, quando il mondo razionale evapora a favore di un altro mondo, irrazionale e fantastico. Cresce l'attesa.