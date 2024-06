Curiosità, tra le varie attrazioni anche il Waterball sul lungomare Marconi

Tanta curiosità, sul lungomare Marconi, nell'area dei giardini Asia e gli Amici del Mandorlo, all'altezza dell'ex Ostello della Gioventù, per la nuova attrazione dello spettacolo viaggiante, la Waterball, alias una piscina dove, chiusi in palloni trasparenti, è possibile camminare sull'acqua. Inaugurato anche un nuovo gonfiabile, il tutto della ditta Plaitano Raffaele, come rende noto l'Anva di Salerno.

"E' l'inizio di una splendida estate a torrione con tutte le altre attrazioni, i mercatini e le fiere in programma ed anche momenti di cultura", annunciano dall'associazione.