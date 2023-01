"Welcome to Pellezzano": il progetto per valorizzare il territorio

Si intitola “Welcome to Pellezzano” il nome progetto ideato dall’amministrazione per valorizzare in senso turistico il territorio di Pellezzano. Il progetto vede la collaborazione fra Comune e Pro Loco, rappresentata dal presidente Luigi Carrella.

Il progetto

Il percorso è già iniziato nel periodo di Natale, con gli eventi enogastronomici organizzati presso le varie attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa. “Questa idea innovativa – si legge nella nota dell’amministrazione - ha permesso ai visitatori di poter degustare le prelibatezze della cucina locale abbinate ad itinerari turistici consentendo loro di far conoscere le bellezze del territorio di Pellezzano. Un obiettivo che si intende perseguire anche nell’immediato futuro con l’organizzazione di altri eventi e manifestazioni strettamente collegati a tour cittadini. L’ambizione che si pone il progetto, oltre ad essere ben definita, mira a far sviluppare sempre più nel corso dei prossimi anni un turismo di qualità, coinvolgendo in modo dinamico le attività commerciali che insistono sul territorio del Comune di Pellezzano”.