World Challenge Cup, tra i finalisti anche Maresca

Si è aperta ieri 27 Maggio a Varna (Bulgaria) la seconda tappa della World Challenge Cup 2021 di Ginnastica Artistica, riservata alle singole specialità, gara internazionale che durerà tutto il weekend, concludendosi domenica 30 Maggio.

La World Challenge Cup è un circuito di specialità in cui su ogni attrezzo possono gareggiare massimo due ginnasti e due ginnaste per Nazione.

Lo scopo del circuito è ottenere il miglior piazzamento possibile in ogni finale per attrezzo al fine di accumulare punti e vincere la Challenge alla fine di tutte le gare del circuito. La prima World Challenge Cup è stata quella di Szombathely in Ungheria nel 2020, e questa di Varna sarà la prima di altre quattro tappe che si terranno nel corso del 2021.

Tra i convocati, nella delegazione italiana di Ginnastica Artistica Maschile, anche il nostro Salvatore Maresca, fresca medaglia di bronzo agli Europei, che ieri ha staccato di diritto il pass per la finale agli anelli con un ottimo punteggio di 14.450, posizionandosi secondo a soli 2 decimi di distanza dal primo classificato, l’austriaco Vinzenz Hoeck. Sabato 29 Maggio il nostro Thor si sfiderà con gli altri 7 finalisti all’attrezzo nelle finali di specialità. La società Ginnastica Salerno gli fa un enorme in bocca al lupo!