World Cleanup Day 2022: anche a Salerno la più grande azione civica di pulizia

Anche a Salerno, nella giornata di ieri, si è svolto il World Cleanup Day 2022. In questo giorno simbolico, milioni di cittadini in 191 paesi del mondo hanno preso parte alla più grande azione civica di pulizia, con lo svolgimento, solo in Italia, di circa 1200 eventi.

L'evento

Grazie all’adesione di Retake Salerno alla campagna nazionale #Cambiagesto, patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica e presente ieri in più città italiane, a Piazza Vittorio Veneto è stata allestita una postazione da cui sono stati distribuiti gratuitamente ai passanti dei portacicche tascabili.

Per l'iniziativa è stata fondamentale la collaborazione, ormai consolidata, con Voglio un mondo pulito che ha gestito e coordinato la mega raccolta cicche che si è svolta lungo tutto il corso Vittorio Emanuele, alla quale hanno preso parte gli amici di UdiCon Regione Campania, di Rete dei giovani per Salerno, di Altrospazio, di Camminare insieme, di Lions, di Retake Roma e tanti singoli cittadini tra cui perfino un piccolo cittadino volontario con pettorina personalizzata di Retake, pinza e guanti che alternava a scopa e paletta.

L’evento si è concluso sulla spiaggia di Santa Teresa dove i partecipanti hanno misurato all’interno di un tubo graduato il quantitativo di cicche raccolte e che ha segnato circa 50 cm di altezza.

Il commento

Soddisfatta della giornta la presidente di Retake Salerno Sara Petrone: "Retake Salerno si è confermata ancora una volta una formidabile aggregatrice delle realità più attive e sensibili a livello locale sui temi ambientali e sociali. Siamo orgogliosi della rete sempre più numerosa di realtà e di singoli cittadini che vogliono collaborare con noi, che credono nella nostra azione e che si affidano alla nostra organizzazione. Dall’altro lato siamo onorati del riconoscimento istituzionale al nostro impegno per il territorio, manifestato tramite una presenza fattiva degli uffici e di Salerno Pulita alle nostre attività. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Salerno con il quale Retake Salerno ha appena stipulato un protocollo d’intesa al fine di semplificare l’attuazione delle azioni future".