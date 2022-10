Commercio: arriva a Salerno Yamamay Man

E' arrivato anche a Salerno il nuovo concept store Yamamay Man, dedicato interamente alle nuove collezioni uomo. Il negozio, situato in corso Vittorio Emanuele 60, si aggiunge alla famiglia dei negozi esclusivamente alle collezioni uomo intimo, basic e pigiami, le collezioni dedicate a CR7 e, per la stagione estiva, anche alla linea beachwear.

Il progetto

Il lancio degli store Yamamay Man nasce dalla necessità di fornire al cliente maschile una proposta di collezione sempre più ampia, strutturata ed articolata. Il concept store Yamamay Man di Salerno si andrà ad affiancare a quelli già esistenti di Milano, Lido di Camaiore, Milazzo, Gela, Trapani, Messina, Alcamo, Cinquefrondi, Rizziconi, Napoli e Ischia.

"Abbiamo deciso di creare il nuovo concept Yamamay Man perché negli ultimi 3 anni il reparto uomo ha registrato una crescita di fatturato del 35/40 % e ci sembrava opportuno che anche il cliente maschile potesse beneficiare di uno spazio espositivo interamente dedicato a lui - ha spiegato Gianluigi Cimmino, Ceo di Yamamay e Carpisa - Il cliente maschile è diventato più esigente e ci sembrava giusto dedicare anche alle collezioni uomo uno spazio più ampio, in modo che l’esperienza d’acquisto diventasse il più piacevole, completa ed immediata possibile. Il progetto Yamamay Man Shop è in evoluzione, pensiamo infatti di portare a breve questi nuovi concept anche in altri store Yamamay in Italia e all’estero".