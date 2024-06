Torna a Salerno lo yoga della risata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Torna nuovamente a Salerno, l'attesa e coinvolgente iniziativa 'Yoga della Risata', coordinata dall'avvocato Carminuccia Marcarelli, Laughter Yoga Leader Certificato, insieme al Rotary Club di Salerno Est, Auser Salerno Noi Insieme, ed il Club dello Yoga della Risata Campania Napoli, con la partecipazione delle componenti del Profetto 'Dragon Boat in Rosa', unite nella lotta contro il tumore al seno, e sostenute dall'Associazione Angela Serra. Lo Yoga della Risata, una tecnica sperimentata e divulgata da un medico indiano, è una pratica dalle notevoli potenzialità benefiche, che attraverso l'uso incondizionato, spontaneo e conviviale di risate condivise con persone anche sconosciute, causa un effetto salutare, rilassante e terapeutico per tutto il corpo, con riscontri scientificamente provati, così come sottolinea Carminuccia Marcarelli. 'Questo evento è stato accolto con molto piacere, spiega infatti e finalmente lo Yoga della Risata inizia ad avere un meritato riconoscimento. A Salerno questa pratica ha trovato terreno fertile e la giusta collaborazione aggiunge, e tengo a precisare che la risata è registrata dal nostro cervello che a sua volta produce sostanze utili al nostro organismo, efficaci per risollevare l'umore, migliorare la percezione del dolore causato da patologie croniche, e in grado di favorire inoltre la socializzazione'. L'evento, che si è svolto ieri, 6 giugno, presso il Saint Joseph Resort di Salerno, ha visto la partecipazione di diversi ospiti anche attivi nel settore della solidarietà come Arturo Iannelli, Presidente dell'Associazione Angela Serra che insieme ai Canottieri Irno, porta avanti da tempo il progetto 'Dragon Boat' a favore delle donne malate di tumore al seno. 'Lo Yoga della Risata, e il Progetto sopracitato sono due iniziative che migliorano la condizione psicofisica dichiara infatti, e siamo ben lieti di sostenerlo perché imparare a ridere rende più felici e sani'. Anna De Rosa invece, vicepresidente Auser Salerno Noi Insieme, che crede fortemente nel potere taumaturgico della risata, tiene a ringraziare Carminuccia Marcarelli che a sua volta ricorda agli interessati un proseguimento della suddetta iniziativa e altri incontri in programma, a termine dell'estate.