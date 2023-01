"Uno zaino per tutti": l'iniziativa per i piccoli studenti del Benin

Si è tenuta oggi l'iniziativa "Uno Zaino per Tutti”, nata con l’obiettivo di sostenere l’educazione dei piccoli studenti della Repubblica del Bénin, grazie alla raccolta di materiale scolastico e di cancelleria in modo da garantire loro i mezzi necessari per intraprendere un percorso di istruzione e formazione.

L'abbraccio solidale

"Che bella l'invasione di giovani studenti nel Salone dei Marmi del Palazzo di Città" scrive il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. "Il Comune di Salerno - aggiuge - con l'Assessorato alla Scuola, sostiene il progetto "Uno zaino per tutti" per donare un corredo scolastico agli alunni del Benin. Da Salerno un abbraccio solidale ed un aiuto concreto a favore di una delle nazioni più povere del mondo. Il potere dell'istruzione per una speranza di futuro migliore".