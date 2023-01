“Uno Zaino per Tutti" e ristrutturazione della Maternità "Mario Calise": il Console del Bénin a Salerno

E’ in programma per domani (martedì 24 gennaio 2023), alle ore 11, presso la sede del Comune di Salerno nel Salone dei Marmi, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, la cerimonia ufficiale di presentazione della quinta campagna del progetto “Uno Zaino per Tutti”, nato con l’obiettivo di sostenere l’educazione dei piccoli studenti della Repubblica del Bénin, grazie alla raccolta di materiale scolastico e di cancelleria (zaini, astucci, penne, matite, pastelli ecc....), così da garantire loro i mezzi necessari per intraprendere un percorso di istruzione e formazione.

L’impegno

Sin dall’anno 2013, il Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli, nella persona del Console Giuseppe Gambardella, insieme all’associazione onlus ‘’Un Sogno per il Bénin” presieduta dal dottore Giuseppe Paladino, porta avanti quest’ iniziativa giunta alla quinta campagna, nel corso della quale è stato possibile raccogliere più di 1000 kits scolastici completi, che in seguito saranno distribuiti personalmente dal Console durante la sua prossima missione istituzionale prevista per il mese di marzo 2023. Il diritto allo studio, a vivere un'infanzia serena, in modo da poter avere un corretto sviluppo psico-fisico appare una cosa quasi scontata per noi che abbiamo la fortuna di vivere in un Paese occidentale. Purtroppo in Africa, diritti che per noi sono ineludibili, spesso non trovano piena esplicazione a causa delle numerose difficoltà e carenze materiali, infatti a molti bambini beninesi mancano gli strumenti necessari per poter affrontare e terminare l'anno scolastico serenamente. Come di consueto, il materiale sarà inviato in Bénin tramite nave-container, con partenza prevista il 26 gennaio 2023, grazie al fondamentale supporto logistico del Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida, all’importantissimo contributo della Compagnia di Navigazione "Grimaldi", nella persona del Direttore dell'Area Med-West Africa Dott. Guido Grimaldi e dell’Agenzia Marittima Autuori di Salerno, nella persona del Presidente Dott. Ferdinando Autuori.

L'altro progetto

Insieme all’iniziativa “Uno zaino per Tutti”, sarà presentato il progetto di ristrutturazione ed allestimento della quarta Maternità ristrutturata in Repubblica del Bénin.