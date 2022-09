Lo zaino sospeso: al via l'iniziativa a Salerno, c'è tempo fino al 10 settembre per donare

In corso, anche a Salerno, l'iniziativa "Lo zaino sospeso": dal 1 al 10 settembre, sarà possibile donare materiale scolastico per bambini (quadernoni, matite, penne, colla, forbincine, pastelli etc) al fine di tendere una mano alle famiglie meno abbienti, in vista dell'inizio dell'anno scolastico. L'iniziativa è promossa da Giovamente e Saremo Alberi.

Come contribuire

E' possibile offrire il proprio contributo presso "Saremo alberi" al centro pastorale San Giuseppe in via Vestuti a Pastena, presso la parrocchia dell'Immacolata di piazza San Francesco e la parrocchia San Vincenzo De Paoli di via Mario de Marco.