Zero Gradi Awards: al Gruppo Smet il prestigioso riconoscimento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Gruppo SMET vince il premio Zero Gradi Award 2022, dedicato alle eccellenze della filiera logistica del freddo. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito al brand del Gruppo Intermodal Fresh Logistics, il cui core business è il trasporto food – fresco e congelato - a temperature controllate in tutta Europa. “Siamo innovatori e pionieri nel settore dei trasporti da ben 75 anni – ha dichiarato Domenico De Rosa, CEO del Gruppo SMET – La svolta green, che abbiamo intrapreso con largo anticipo sui tempi, deve essere declinata anche sulla catena del freddo, con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, che la rendano sempre più sostenibile”.

Ed ha proseguito: “Attraverso il nostro brand Intermodal Fresh Logistics promuoviamo con successo l’impiego dell’intermodalità anche nel trasporto food a temperature controllate. Desidero per questo ringraziare gli amministratori Gianfranco Mascia, Alejandro Guerra e Jordi Battle che, insieme alla loro squadra, hanno reso possibile questo importante traguardo”.

Zero Gradi Award è stato conferito nell’ambito dell’omonima manifestazione che ha avuto luogo presso il Museo Nicolis di Villafranca di Verona giovedì 30 giugno 2022, organizzata da EvenT e promossa dai media partner Trasportare Oggi in Europa e Vado e Torno: una giornata interamente dedicata alla logistica a temperatura controllata, con momenti di confronto e approfondimento su tecnologie, normative e proposte del mondo a zero gradi.