Amo’: il nuovo singolo delle salernitane Zetas

Amo’ è il titolo del nuovo singolo delle salernitane Zetas, disponibile da venerdì 26 maggio in tutte le piattaforme digitali pubblicato da DJ’s Choice, partner label di Four Flies Records.

Le Zetas

Annarella e Miriade sono due millennial salernitane che fin da bambine hanno frequentato gli ambienti underground dell’Hip-Hop. Tra jam, freestyle e ascolti atipici per la loro generazione, danno vita al progetto Zetas. Attive dal 2019 tornano oggi con questo singolo che sancisce in qualche modo il loro debutto nel panorama musicale italiano e internazionale, forti della produzione di Tonico70 e del supporto discografico di Four Flies Records e DJ’s Choice. Amo’ mette subito in chiaro le loro intenzioni: dialetto e slang nei testi e sonorità che guardano ai ’90 con una consapevole rivisitazione contemporanea. Rime crude e flow prepotente puntano i piedi su una produzione che non vuole essere nostalgia del Boom Bap, ma una rivisitazione moderna di suoni classici. Il giusto equilibrio tra old school e un groove fresco, dove la melodia delle rime dialettali si sposa con i ritmi del funk, soul e R’N’B.