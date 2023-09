Diari di scuola: tendenze 2023/2024

Insieme allo zaino, il diario di scuola è un altro accessorio fondamentale da portare con sé. Il motivo? Il cervello di uno studente non può ricordare tutte le date di scadenze, test ed esami, per questo è necessario avere con sé il diario scolastico dove appuntare qualsiasi informazione riguardante la scuola.

Come scegliere il diario di scuola

La maggior parte degli studenti sceglie il diario in base alle mode del momento, ma in realtà vi sono caratteristiche importanti che devono guidarti nella scelta.



Innanzitutto, ti consigliamo di scegliere un modello piccolo e non troppo pesante o ingombrante, in modo che non pesi troppo nello zaino.

Un’altra caratteristica è la divisione giornaliera con pagine intere dedicate ai vari giorni della settimana, in modo da avere spazio a sufficienza dove scrivere appunti, compiti e le date delle verifiche scolastiche.



Per organizzare al meglio il tuo diario di scuola ti consigliamo di:

scrivere sempre subito i compiti

evidenziare le date di test ed eventuali esami

segnalare tutti gli orari delle lezioni

usare una penna di colore diverso per ogni materia, in questo modo allenerai anche la tua memoria fotografica.

Diari: tendenze 2023/2024

Il primo modello è il diario PeraToons con spirali e adatto sia ai ragazzi delle elementari sia delle medie. Questo modello è leggero, grazie alla struttura a spirali, e di conseguenza perfetto per avere poco peso da trasportare ogni giorno. La copertina è cartonata, e ogni pagina è caratterizzata da un simpatico fumetto dell’influencer e fumettista più seguito dai giovani.

Un altro modello pensato per le bambine è il diario di Barbie, vero e proprio tormentone del momento. Questo modello si presenta come il classico diario con copertina rigida decorata con logo e disegno di Barbie. Il diario è giornaliero e datato, con pagine a quadretti e la pagina iniziale con tabella dedicata all’orario scolastico.

Per i ragazzi delle scuole superiori non può mancare il diario Comix 2023/2024. Il modello da noi scelto è semplice e dal design pulito. La copertina è rigida, le pagine sono a quadretti e divise per giorni della settimana, all’inizio vi sono le tabelle per scrivere l’orario sia provvisorio sia definitivo, e all’interno oltre alle vignette tipiche Comix potrai trovare anche fantastici adesivi.

Sulla stessa lunghezza d’onda segnaliamo anche il diario firmato Smemoranda, un evergreen intramontabile per tutti gli studenti delle scuole medie e superiori. Il modello in questione ha la copertina rigida nera con disegno, mentre all’interno le pagine a quadretti sono divise per i giorni della settimana, e puoi trovare vignette, fumetti, stickers e tanto altro ancora. Puoi scegliere tra due dimensioni: 13x15 oppure 13x11 in base alle tue esigenze e necessità.

Altro trend del momento in fatto di diari di scuola è il modello firmato Me Contro Te, vero successo tra i più giovani. Il Fantadiario Me Contro Te è diviso per 10 mesi e si presenta con la copertina rigida e cartonata, più pagine giornaliere a quadretti. La dimensione è standard come i classici diari di scuola: 20x15 cm per un accessorio pratico e comodo.