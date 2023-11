Black Friday: come proteggersi dalle truffe

Evitare le truffe durante il Black Friday richiede un'attenta pianificazione e consapevolezza delle strategie più comuni, che possono metterti in difficoltà e farti cadere in inganno.

Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a evitare le truffe durante gli acquisti del Venerdì Nero.



1. Fai acquisti solo su siti e negozi affidabili

La prima cosa per evitare le truffe durante il Black Friday è affidarsi solo ed esclusivamente a rivenditori noti, sia online sia nei negozi fisici. Di conseguenza, evita siti web o venditori sconosciuti, soprattutto se le offerte sembrano troppo belle per essere vere.



2. Naviga solo su siti web sicuri

Acquista solo da siti web sicuri. Cosa significa? Osserva l’URL che deve contenere questa dicitura: "https://"; dopo di che verifica la presenza dell'icona del lucchetto nella barra degli indirizzi.



3. Evita di inserire informazioni personali

Un'altra buona regola per proteggersi dalle truffe online, è sicuramente evitare di inserire dati personali e informazioni sensibili su siti non verificati. Ti consigliamo anche di controllare costantemente il sito della Polizia Postale e delle Comunicazione perché è sempre aggiornato sulle news riguardanti le truffe ai danni dei consumatori.



4. Attenzione alle e-mail e ai messaggi di phishing

Presta attenzione nel fare click sui collegamenti contenuti nelle e-mail o nei messaggi di testo. I truffatori utilizzano spesso messaggi di phishing, che sembrano provenire da rivenditori certificati, per indurti a fornire informazioni personali.



5. Utilizza password complesse

Crea password complesse con almeno un carattere speciale per ciascun account online e, soprattutto, non usare sempre la stessa password per ogni tuo account.



6. Verifica sempre le offerte

Se ricevi e-mail, messaggi o post sui social media cerca sempre di verificare le offerte direttamente sul sito ufficiale del rivenditore.



7. Controlla le recensioni online

Prima di effettuare un acquisto, leggi le recensioni dei prodotti e controlla cosa ne pensano i clienti online. Diffida dei prodotti senza recensioni o con solo recensioni positive, soprattutto se provengono da marchi o venditori sconosciuti.



8. Evita il Wi-Fi pubblico per le transazioni

Le reti Wi-Fi pubbliche possono non essere sicure. Evita di effettuare transazioni finanziarie o di accedere a informazioni sensibili mentre sei connesso a una rete Wi-Fi pubblica.



9. Fai attenzione ai buoni regalo e ai coupon

Cosa significa? Semplice, devi acquistare buoni regalo e coupon solo da fonti e siti ufficiali.



10. Attenzione alle app

Scarica e usa solo le app ufficiali dei brand, perché molti truffatori possono creare app false per rubare le tue informazioni.



11. Mantieni il software aggiornato

Esegui sempre l’aggiornamento dei software antivirus e del browser, in modo da proteggerti da eventuali truffe.



12. Fidati del tuo istinto

Se qualcosa ti sembra strano e qualche sconto troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Fidati del tuo istinto, e agisci con maggiore cautela quando si tratta di effettuare acquisti sui vari e-commerce.



Seguendo questi consigli potrai proteggerti dalle truffe durante il Black Friday, fare acquisti consapevoli e, soprattutto, sicuri.

