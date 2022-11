Ci siamo, come ogni anno è iniziato il conto alla rovescia per i regali di Natale ai bambini. Anche se manca ancora un po’, sappiamo benissimo quanto sia difficile accontentare i più piccoli. Iniziare in tempo è il segreto per farli felici e rendere il 25 dicembre davvero magico.

Se acquistare i doni in largo anticipo ci può mettere al riparo da possibili delusioni diventando gli eroi incontrastati dei bimbi, scegliere questo periodo ha un altro vantaggio: il risparmio assicurato.

Sì perché se al Natale manca ancora un po’, il Black Friday è sempre più vicino e approfittare delle offerte è un must have che farà felici non solo i bambini, ma anche gli adulti. Così sarà possibile spuntare tutte le voci presenti nella lista dei desideri dei piccoli, senza spendere cifre eccessive.

Il “venerdì nero” più atteso dell’anno ha in serbo una serie di sconti e offerte tutte da scoprire che accontenteranno i bambini di ogni età.

Giochi per stupire i bambini piccoli

Quando si tratta di regalare un gioco ai bambini piccoli, spesso ci troviamo in difficoltà perché devono essere in grado di stimolarli e divertirli. Allora sotto l’albero possiamo mettere tappetini sensoriali, giochi multiattività e interattivi che con le loro luci e colori attireranno l’attenzione dei bimbi che non vedranno l’ora di giocarci.

I classici intramontabili

Passano le epoche e le generazioni ma ci sono dei giochi che rimangono intramontabili e che faranno brillare gli occhi dei più piccoli una volta scartati. Sembra banale, ma la palla è una di queste. Morbida o colorata può essere portata ovunque e in un attimo anche gli adulti torneranno a essere bambini. Chi da piccolo non è rimasto estasiato dopo aver scoperto che Babbo Natale gli ha regalato la bicicletta o i pattini a rotelle? Tra i giochi più desiderati, permettono di stimolare la coordinazione e trascorrere del tempo con loro. In alternativa possiamo mettere sotto l’albero un monopattino o le macchine elettriche e il divertimento sarà assicurato.

Per imparare divertendosi

I giochi didattici negli ultimi anni stanno riscuotendo un grande successo perché i bambini possono esplorare territori a loro sconosciuti e acquisire nuove competenze. In grado di stimolare la loro creatività i giochi ispirati al metodo Montessori insegnano tante nuove competenze che potranno essere utilizzate nella vita di tutti i giorni per farli sentire adulti.

Immancabili sotto l’albero: le bambole

Prendersi cura di qualcuno è qualcosa di istintivo ed è una tappa fondamentale nell’evoluzione dei bambini, quindi questo Natale approfittando delle offerte del Black Friday possiamo scegliere una bambola. La più amata è la bambola “reborn" incredibilmente realistica e che ha le sembianze di un neonato. I bambini non vedranno l’ora di vestirla e svestirla con i loro abiti e prendersi cura di lei come se fossero dei piccoli adulti. Inoltre è utile se in casa sta arrivando un nuovo bambino perché abituerà il piccolo a una nuova presenza.

Per i più grandicelli si possono scegliere modelli che gli permettono di giocare in compagnia dei loro amichetti e inventare tante avventure. L’esempio perfetto è Barbie, diventata un grande classico ma capace di stare al passo con i tempi e offrire modelli che rispecchiano la società attuale. Altre bambole possono essere quelle ispirate alla simpatica Masha, protagonista del cartone “Masha e Orso” o Cicciobello che ha conquistato intere generazioni.

Per sviluppare la fantasia: costruzioni

Sono il gioco preferito dei piccoli e degli adulti che in un certo modo ritornano bambini: le costruzioni sono il gioco perfetto da regalare a Natale perché sono adatte a tutte le età. Da quelle grandi, a quelle in legno fino a quelle che rappresentano un vero e proprio set ispirato ai personaggi preferiti, l’importante è lasciare libera la fantasia.

Divertirsi in compagnia con i giochi in scatola

I giochi di società sono in grado di unire tutti i membri della famiglia anche se hanno età differenti, perché? Perché sono divertenti e ci permettono di sfidarci con i nostri amici o parenti. Oltre ai classici che consentono di mettere alla prova le abilità artistiche o linguistiche, ci sono quelli che riescono a rispecchiare al meglio le passioni dei piccoli. Gli appassionati di esperimenti rimarranno entusiasti con i giochi ispirati al mondo della scienza. Chi invece è affascinato dalla natura, non potrà resistere ai kit da piccoli esploratori con binocoli e gli attrezzi per scavare. Chi poi non resiste ai trucchi può creare ombretti e rossetti nei colori preferiti e sfoggiarli durante le feste di Natale. Qualsiasi sia la nostra scelta, con le offerte del Black Friday l’arrivo di Babbo Natale sarà un momento di gioia e divertimento.

