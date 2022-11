Una delle poche certezze è che i gioielli non passano mai di moda. Orecchini, collane e anelli sono gli accessori perfetti per esprimere la propria personalità oltre che un dono per dimostrare l’affetto nei confronti di una persona.

Il più delle volte i gioielli vengono regalati in occasioni importanti, ma questo non vuol dire che non possiamo regalarli a noi stessi. Con il Natale sempre più vicino possiamo iniziare a pensare ai doni da mettere sotto l’albero per i nostri cari e perché no, anche per noi. Come fare allora ad acquistare il gioiello che desideriamo da tanto tempo, tenendo d’occhio il portafoglio? Sfruttando il Black Friday e le sue offerte imperdibili troveremo di sicuro ciondoli, spille e bracciali che diventeranno il nostro portafortuna da portare ovunque.

Con il “venerdì nero” e le sue incredibili offerte i nostro regalo di Natale (e quello dei nostri cari) non sarà mai stato così prezioso e conveniente.

Colorati e personalizzati: i charms

Colorati, a tema, in oro o argentati: si può dire che negli ultimi anni è scoppiata una vera e propria passione per i ciondoli. Il motivo è semplice, sono versatili perché possono essere indossati con una catenina o inseriti all’interno di un bracciale. Spesso sono ispirati a una nostra passione o a un personaggio dei cartoni a cui siamo affezionati come i ciondoli Pandora. Scartare il regalo e trovare all’interno un charms Dodo o Trollbeads con l’iniziale del nostro nome, poi, è un modo per esprimere in pieno la nostra personalità.

Coordinate e con pietre preziose: il fascino delle collane

La collana è da sempre un gioiello molto apprezzato sia dagli uomini che dalle donne perché riesce a valorizzare ogni look. Nel corso del tempo si sono alternate forme, materiali e lavorazioni differenti e in alcuni casi anche la tendenza a indossare più di una collana contemporaneamente, l’importante è che siano coordinate tra di loro. A queste si affiancano quelle minimal e possiamo approfittarne per regalarci una collana in oro, argento oppure con pietre preziose da scegliere con cura perché ogni minerale ha un significato diverso.

Esprimere la propria personalità con i bracciali

Realizzati in differenti modelli, materiali e forme, i bracciali sono i gioielli più apprezzati da uomini e donne perché rappresentano al meglio la nostra personalità. Tra i più amati se abbiamo un look casual, i bracciali morbidi sono realizzati spesso in caucciù o in cotone come quelli della Breil o Fossil. I modelli a maglia o a catena, invece sono perfetti se abbiamo uno stile più ”rock”, mentre una maglia più sottile con qualche pietra all’interno come quelli Swarovski renderanno il look elegante e raffinato. Con le offerte del Black Friday possiamo acquistare tutti i modelli che vogliamo e indossarli in base al mood della giornata.

Illuminano e valorizzano il volto: gli orecchini

Gli orecchini con le forme e i colori differenti ormai sono diventati un must have per gli uomini e le donne perché valorizzano il volto in modo semplice ma efficace. Ogni forma ha una bellezza particolare. Gli orecchini piccoli illuminano con semplicità il viso, quelli pendenti sono pratici e adatti ad ogni occasione, mentre quelli lunghi sono spesso elaborati e con forme particolari. Infine, quelli a cerchio sono i più pratici e stanno davvero bene a tutti un esempio sono quelli di Chiara Ferragni, impreziositi da pietre colorate. Perfetti come regalo per noi o un nostro caro, diventeranno i protagonisti di qualsiasi outfit.

Spille, un grande classico tornato di moda

Le spille vengono spesso considerate un gioiello delle nostre nonne. Niente di più sbagliato! Sono tornate di moda e da accessorio vintage sono diventate uno dei simboli dello street style. Se prima erano relegate al bavero della giacca, adesso si sono prese la scena su punti vita, spalle e maniche, pronte a farci brillare in ogni occasione.

Ispirazione Nineties per gli anelli

Ogni volta che pensiamo a un anello, ci viene subito in mente qualcosa da regalare agli altri, ma chi lo ha detto che non possiamo regalarlo a noi stessi? Le tendenze moda di questo inverno si ispirano agli anni ’90 e gli anelli non potevano essere da meno. Colorati, maxi e dall’animo pop i modelli chunky sono perfetti per accompagnarci durante le festività natalizie. Accanto ai volumi esagerati, non mancano i modelli classici con pietre preziose o semplicemente a fascetta. L’importane è scegliere l’anello che ci rispecchia di più e non farci sfuggire le occasioni del Black Friday.

