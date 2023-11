I prodotti più attesi in saldo al Black Friday 2023

Il Black Friday ha un impatto davvero profondo sullo shopping online, con le aziende di e-commerce che riscontrano un aumento del traffico sui siti web, un aumento dei volumi degli ordini e, spesso, un’impennata nell’acquisizione di nuovi clienti.

Mentre i consumatori cercano le migliori offerte, le aziende devono garantire che le loro piattaforme siano ottimizzate, l’inventario sia rifornito e le campagne di marketing siano efficaci per trarre vantaggio da questa giornata di punta dello shopping.

Dopo aver analizzato le categorie più ricercate, vediamo i prodotti più attesi in saldo per il Black Friday 2023.

Guardando l’andamento degli anni passati, possiamo affermare con certezza che i prodotti più attesi rientrano in queste 3 macrocategorie:

articoli per la casa ed elettrodomestici grandi e piccoli articoli tecnologici, come smart tv, smartphone e tablet prodotti Apple.

Articoli per la casa ed elettrodomestici grandi e piccoli

Tra i prodotti più ricercati durante i saldi del Black Friday troviamo senza dubbio gli articoli per la casa e gli elettrodomestici. Prodotti che durante tutto l’anno raggiungono prezzi elevati, ma che durante il periodo del Black Friday sono più accessibili grazie a sconti e offerte imperdibili.

Da non perdere gli sconti su robot da cucina di marchi come Moulinex, Bosch, Philips e il tanto amato KitchenAid.

Altri brand più ricercati dai consumatori sono Dyson, LG e Roomba per quanto riguarda gli aspirapolveri con sistema vacuum.

Tra gli elettrodomestici per la casa vi sono anche lavatrici e asciugatrici, e prodotti per la cura della persona come l’asciugacapelli Dyson Air Wrap, ma anche marchi professionali come GHD e Parlux.

Articoli tecnologici: smartphone, smart tv e tablet

Nella macrocategoria degli articoli tecnologici troviamo smartphone, smart tv, tablet e molto altro ancora.

Durante il Black Friday possiamo prevedere ottimi sconti sui principali brand di telefonia, come Samsung Galaxy, Xiaomi, OPPO, stesso discorso per quanto riguarda le smart tv: tieni d’occhi brand come Samsung, LG, Sony che durante il periodo del Venerdì Nero potrebbero offrire sconti imperdibili.

Un’altra categoria che sicuramente verrà messa in sconto è quella degli smartwatch, vale a dire Fitbit, Garmin oppure Amazfit.

Per gli appassionati, è bene monitorare anche le offerte su fotocamere: aspettati sconti su tutto, dalle fotocamere Instax alle DSLR, ossia le fotocamere Reflex digitali.

Prodotti Apple

Sempre nella categoria dei prodotti tecnologici non dimentichiamo di monitorare i prodotti Apple, che meritano una menzione a parte.

Cerca ottimi affari su Airpods, in particolare sugli Airpods Pro, ancora immensamente popolari, e che probabilmente puoi accaparrarti a un prezzo più basso.

Altri prodotti da tenere d'occhio e da acquistare a prezzi convenienti sono gli smartphone di ultima generazione, come iPhone 14 e iPhone 14 Pro, che poco hanno da invidiare ai nuovissimi iPhone 15 che sicuramente non verranno messi in promo visto che sono usciti da pochissimo.

Per quanto riguarda gli Apple Watch, anche in questo caso il nuovo Apple Watch Serie 9 non verrà messo in saldo, per cui ti consigliamo di guardare i modelli precedenti.

Ora che sai davvero tutto, non ti resta che aspettare il prossimo 24 novembre e dare inizio allo shopping!

Articolo originale su Today.it