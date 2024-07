Ripartono gli incentivi sulle auto elettriche: ecco le proposte di una concessionaria

Come sappiamo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha deciso nei mesi scorsi di incentivare tutti coloro che acquistano veicoli non inquinanti. È notizia del 3 giugno 2024 la riapertura delle prenotazioni per acquistare, oltre a veicoli commerciali elettrici, motocicli e ciclomotori elettrici e non, anche auto elettriche, ibride o a motore termico (queste ultime con emissioni fino a 135 gr/km di CO2).

Una concessionaria storica, attiva nel settore da oltre 50 anni, ha deciso di arricchire ulteriormente la sua proposta, in modo da contribuire alle esigenze dei clienti e guidarli verso la transizione energetica.

La proposta di Hyundai Autosantoro: incentivi più allargati, ora anche sull'elettrico

Gli incentivi proposti dalla concessionaria Hyundai Autosantoro sono estesi sull’intera gamma. Si tratta di un’assoluta novità, che riguarda la possibilità di beneficiarne pure mediante l’acquisto di un’auto elettrica. In caso di rottamazione di qualsiasi veicolo (anche Euro5) potrà essere applicato uno sconto fino a 9.000 euro. Ciò può avvenire in caso di intestazione del veicolo anche a un familiare non convivente.

Quali incentivi per Hyundai Autosantoro

Gli incentivi rottamazione variano a seconda della vettura scelta e del veicolo da rottamare e vengono così suddivisi per modello di riferimento:

- Hyundai i10 1.0 benz Connectline fino a 5.910€, prezzo 11.990€ finanziabile con 0€ anticipo e rate da 199€;

- Hyundai i20 1.2 benz Techline fino a 6.200€, prezzo 13.500€ finanziabile con 0€ anticipo e rate da 217€;

- Hyundai Bayon 1.2 benz Xtech fino a 6.700€, prezzo 14.450€ finanziabile con 0€ anticipo e rate da 227€;

- Hyundai Kona 1.0 benz Xline fino a 8.750€, prezzo 19.750€ finanziabile con 0€ anticipo e rate da 295€;

- Hyundai Tucson 1.6 benz/ibrido Xtech fino a 4.500€, prezzo 28.350€ finanziabile con 0€ anticipo e rate da 386€;

- Hyundai Kona Elettrica Xline 48kw/h fino a 10.010€, prezzo 31.990€ finanziabile con 0€ anticipo e rate da 385€;

- Hyundai IONIQ 5 Elettrica Progress 58kw/h fino a 10.010€, prezzo 39.190€ finanziabile con 0€ anticipo e rate da 467€;

- Hyundai IONIQ 6 Elettrica Progress 53,3kw/h fino a 10.010€, prezzo 37.850€ finanziabile con 0€ anticipo e rate da 446€;

Come da prassi, gli incentivi verranno erogati fino al loro esaurimento (che è stato ipotizzato entro la fine di luglio 2024). Questo vale sia per le vetture da ordinare sia sugli oltre 2000 veicoli in pronta consegna.

Autosantoro: info e contatti

Per ulteriori informazioni in merito agli incentivi è possibile contattare lo 089301330, oppure inviare una mail a info@autosantoro.it. In alternativa, ci si può recare presso gli showroom Autosantoro: a Salerno in via A. Amato, 12 e in via R. Wenner, 55; a Potenza, in viale G. Marconi, 385.