Mare, turismo, logistica: le nuove opportunità di lavoro per Salerno

Mare, turismo, logistica. Settori in continua espansione in un Paese che vanta 8mila chilometri di costa. Salerno non fa eccezione e da alcuni anni il mercato del lavoro ha sete di nuove figure professionali. Comandanti, direttori di macchina, esperti di trasporto merci, manager d'albergo. A questi settori con una lunga tradizione nel Salernitano, se ne aggiunge uno che ha visto un vero e proprio boom negli ultimi tempi: la nautica da diporto. Il porto Marina d'Arechi è collegato con tutto il mondo e, ormai, sono centinaia gli yacht che attraccano. Imbarcazioni che hanno bisogno di skipper, marinai e persone che conoscono il mare.

La richiesta è talmente alta che gli armatori pescano i collaboratori nelle scuole prima del diploma. Accade questo nell'Istituto d’Istruzione Superiore per i Trasporti e la Logistica Giovanni XXIII di Salerno, una scuola tradizionalmente a indirizzo nautico, ma che non trascura la terra e il cielo: "noi abbiamo due indirizzi fondamentali - spiega la preside Daniela Novi - il tecnico trasporti e logistica e il professionale per i servizi commerciali. Formiamo i nuovi comandanti della marina mercantile, i direttori di macchina, ufficiali elettrotecnici e operatori della logistica. Da quest'anno abbiamo anche l'insegnamento della conduzione del mezzo aereo che porterà i ragazzi a diventare futuri operatori aeroportuali. Dal lato dei servizi commerciali, gli studenti possono scegliere di diplomarsi come operatori turistici o web designer".

La scuola superiore consente di conseguire la patente nautica già durante il percorso di studi. Parte della formazione, infatti, avviene fuori dalle mura dell'istituto: "Per diversi giorni all'anno - afferma Bruno Stanzione, docente di scienze della navigazione e skipper professionista - i ragazzi saranno a bordo di navi mercantili e imbarcazioni da diporto. Anche la scuola possiede una barca a vela per la loro formazione. La nautica da diporto è una delle grandi opportunità di questo tempo. Siamo dotati anche di tecnologia all'avanguardia, come simulatori per la navigazione".

Una formazione, quella dell'Istituto Giovanni XXIII di Salerno che potrebbe far gola agli operatori del settore, come conferma Enrico Augusto Scarlato, direttore dell'Hotel Cetus di Cetara: "Questi ragazzi sono una ricchezza perché imparano, durante i 5 anni, due o tre lingue e imparano ad usare i programmi gestionali fondamentali per il funzionamento di strutture alberghiere. Adesso è compito di noi operatori fare in modo che queste professionalità restino sul territorio e non si disperdano".