Post Covid/Anche l'Apollo riaccende i proiettori: si ritorna al cinema

Riapre dal 24 settembre, il cinema Apollo, sul rione Carmine, a Salerno. Ad annunciarlo sui social, lo staff della sala che non vede l'ora di riaccogliere gli spettatori in sicurezza, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Come è noto, infatti, è prevista una distanza di sicurezza tra i presenti in sala che potranno togliere la mascherina solo da seduti. Igienizzazione e controllo della temperatura, inoltre, risultano tra gli elementi di garanzia per il cinema post-Covid. Dopo il The Space e il San Demetrio, dunque, anche il cinema Apollo, a Salerno, torna a riscaldare i proiettori per le pellicole: si parte il 24 settembre con "Padrenostro" con Pierfrancesco Favino, alle ore 18.30 e alle 21.