Post Covid/Ingressi "controllati" negli uffici, il Comune di Roccapiemonte si organizza

In tempi di emergenza Covid-19, anche gli uffici comunali, come disposto dall'ordinanza regionale della Campania, devono riorganizzarsi per evitare assembramenti e scongiurare contatti ravvicinate, al fine di contenere il contagio. In particolare, a Roccapiemonte, il sindaco Carmine Pagano ha fatto sapere che dalle prossime ore, così come previsto dal Dpcm del 18 ottobre 2020, verranno adottate misure idonee a prevenire l’eccessiva presenza di pubblico presso gli uffici comunali. Dunque, l’accesso dell’utenza sarà regolamentato attraverso un sistema di info-prenotazione.

Sul sito internet istituzionale dell’Ente (Comune.roccapiemonte.sa.it) si potrà utilizzare un apposito modulo con il quale indicare la richiesta specifica per prenotare l’appuntamento, inserendo le proprie generalità, numero telefonico e la mail. Si verrà successivamente contattati per concordare giorno e ora dell’incontro.