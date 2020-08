Post Covid/Nuovo format per il festival del fumetto e della fantasia: Fantaexpo a prova di Covid

Il Covid non la ha vinta sul FantaExpo 2020. La nona edizione del Festival del Fumetto, dell’Animazione e della Fantasia si svolgerà regolarmente, anche se con un format nuovo e necessario, alla luce delle norme anti-contagio. L’evento si terrà “a distanza”, con una serie di appuntamenti online, nei giorni 11 e 12 settembre, con il patrocinio della Regione Campania. La location degli incontri è quella del Teatro Ghirelli, all’interno del Parco dell’Irno, che negli ultimi anni ha ospitato l’evento. L’iniziativa si è resa possibile grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale ed in particolare dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano, il quale ha sempre sostenuto il festival e l’associazione Otaku Garden, che lo organizza.

Parla l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Nino Savastano

"FantaExpo ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, si è caratterizzato per essere luogo di aggregazione e socializzazione per i tantissimi appassionati che partecipano all’evento. Il target di riferimento si è ampliato nel corso delle varie edizioni, arrivando a coinvolgere non solo i giovani, ma anche le famiglie. E’ evidente che quest’anno, alla luce dell’emergenza sanitaria ancora in corso, non si poteva consentire l’accesso a migliaia di persone, ma con i ragazzi dell’associazione Otaku Garden, sempre attivi sul territorio con le tante iniziative rivolte ai giovani, abbiamo immaginato un’edizione “a distanza”. L’obiettivo è quello di restare al fianco dei tanti appassionati del settore anche in questo anno così difficile, attraverso una formula diversa, in grado di rispettare le norme di sicurezza".

Dunque, FantaExpo 2020 si svolgerà a distanza, con un’edizione digitale e fruibile in maniera gratuita. Non mancheranno ospiti ed eventi legati al mondo del fumetto, del fantasy e della musica, rigorosamente in streaming e trasmessi sui canali social di FantaExpo. I particolari dell’edizione post lockdown saranno illustrati nelle prossime settimane e presentati al pubblico.