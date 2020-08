Post Covid/Camerota festeggia il suo Patrono in tutta sicurezza

Anche se le normative anti-Covid non consentono lo svolgersi tradizionale dei festeggiamenti, San Domenico, oggi, viene in ogni caso omaggiato a Marina di Camerota. "In questo 4 agosto diverso da tutti gli altri anni, la Cooperativa Cilento Mare augura a tutti coloro che portano questo nome e a tutti i turisti che potranno assistere allo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul mare questa sera a partire dalle 24, una giornata di gioia e di festa nel rispetto delle norme vigenti anti Covid", si legge su un post di Facebook.

Ed in effetti, c'è chi non ha atteso la mezzanotte: i fuochi, come mostra il video di un lettore, sono stati i protagonisti del cielo della perla cilentana sin dalla mattina. Tanta curiosità.