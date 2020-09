Post Covid/Gustaminori si terrà: evento a prova di Covid fissato a settembre

Ingressi a prenotazione, contingentati, registrazione e tutte le misure anti – covid garantiti. Così, il Gustaminori si terrà. "La ventiquattresima edizione si svolgerà a minori dall’11 al 13 settembre perché non vogliamo interrompere una tradizione ben consolidata nel tempo. - ha annunciato Andrea Reale, sindaco di Minori - Al momento non possiamo anticipare tutti i dettagli ma non escludiamo che possano esserci delle sorprese davvero innovative". “Drama De Antiqvis” sarà questo il titolo 2020” con opere inedite, musica, teatro, scenografia, coreografia, cucina locale. "E’ un ulteriore segno di vitalità della Costiera Amalfitana che comunque ha vissuto un’Estate oltre ogni rosea aspettativa. Non abbiamo avuto casi di Coronavirus, non ci sono stati assembramenti grazie al buon comportamento di tutti. Ed anche per Gustaminori sono stati previsti tutti i sistemi per la sicurezza sanitaria”, ha aggiunto il primo cittadino.

Gustaminori non è una sagra ma una rassegna unica nel suo genere in grado di valorizzare contemporaneamente le forme artistiche e le professionalità del territorio. E’ un evento di richiamo internazionale e la stessa stampa estera ha ampiamente dimostrato apprezzamento per quanto fatto nelle precedenti edizioni. "Siamo in presenza di un vero miracolo– ha proseguito Reale - grazie alla Regione Campania, a Scabec, all’Associazione Gustaminori oltre che al Distretto Turistico della Costiera Amalfitana ed alla Proloco. Puntiamo alla destagionalizzazione della Costiera Amalfitana e da qui la scelta di confermare Gustaminori con il suo svolgimento a settembre e non più a fine agosto. Gustaminori ritorna alla grande, grazie al lavoro del Direttore Artistico e autore Gerardo Buonocore, del Direttore di Produzione Antonio Porpora", ha concluso.