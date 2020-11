Il Natale oltre il Covid: le iniziative dei comuni salernitani

Nonostante la pandemia, il Natale sta arrivando. Così, diversi i comuni salernitani che stanno organizzando iniziative a prova di norme anti-contagio in grado di portare un po' di luce in questo periodo buio. A Camerota, in particolare, non ci sarà la consueta edizione di Luciammare, nè la Casa di Babbo Natale e luminarie, ma l'associazione Tuttinsieme ha lanciato la sua idea: ogni cittadino, ogni attività commerciale può addobbare il proprio balcone, la propria vetrina, l’ingresso di casa e finanche il proprio quartiere magari con l’aiuto dei vicini di casa, sempre rispettando tutte le norme anti-covid. "Sarebbe bello se riuscissimo a trasformare Marina di Camerota in un percorso natalizio suggestivo e pieno di luci e colori", scrivono i promotori. Ad arricchire il progetto ci sarà un concorso. Una commissione valuterà il lavoro più bello che sarà premiato. Tante, le associazioni aderenti:" Quel che conta, alla fine, è che ancora una volta sia Natale. E che ancora una volta il suo spirito abbia una voglia prepotente di emergere. Più forte di tutto e nonostante tutto".

Castellabate

Anche Castellabate, intanto, condivide l'iniziativa “IlluminiAMO” promossa da Pippo Pelo per il Comune di Salerno, proponendo alla cittadinanza e ai commercianti di addobbare i propri balconi, le facciate e le vetrine dei pubblici esercizi con luci natalizie. Un messaggio di speranza che scaldi l'atmosfera in questo periodo storico buio e difficile per tutti. L'amministrazione comunale, in considerazione del momento particolarmente delicato, ha deciso quest'anno di destinare i fondi solitamente spesi per le luminarie natalizie a scopi benefici e a servizio alla cittadinanza in difficoltà economica. Il Comune ha comunque previsto di collocare un semplice ma simbolico albero luminoso per ogni frazione di Castellabate e di attivare la musica in filodiffusione su Corso Matarazzo.

I cittadini e i commercianti che aderiscono all’iniziativa potranno inviare una foto delle proprie luminarie natalizie all'indirizzo e-mail: segreteriasindaco@comune.castellabate.sa.it per mostrarle ai propri concittadini attraverso la condivisione sulla pagine Facebook istituzionale del Comune, nell'album “IlluminiAmo Castellabate”.

Il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri