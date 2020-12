Natale e ricerca: le stelle dell'Ail tornano nelle case dei salernitano, ecco come

Chi ha detto che quest'anno non sarà possibile acquistare le stelle di Natale dell'Ail per sostenere la ricerca? Oltre il buio di questo periodo di pandemia, infatti, c’è una stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi lotta contro un tumore del sangue: è la Stella di Natale Ail. Le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma non si fermano di fronte al Coronavirus e oggi più che mai i pazienti hanno bisogno di terapie, assistenza nei centri specializzati e a casa, conforto e supporto psicologico. I pazienti immuno-compromessi sono due volte più fragili rispetto al resto della popolazione di fronte al Covid, per questo AIL lavora ogni giorno per potenziare i servizi offerti ai malati e far in modo che non si trovino mai soli nella loro battaglia.

AIL mette al primo posto il senso di responsabilità verso i volontari e verso i pazienti. La Stella di Natale AIL è acquistabile presso:

-Sede AIL - Via Laurogrotto 19 - Salerno

-Parafarmacia Ventre - Via S. Mobilio 144 - Salerno

-Farmacia Costabile - Via s. Baratta 18/20 - Salerno

-Parafarmacia Devitalfarm - Via dei Principati 79 - Salerno

-Parafarmacia De Nicola - Via XX Settembre 7 - Salerno

-NCS Elettronica - Via Posidonia 111 - Salerno

Il seminario on-line

Appuntamento, inoltre, per domani. 4 dicembre, con il seminario sulla leucemia linfatica cronica per medici e pazienti, dalle 15 alle 18. Per iscriversi visita il sito PAZIENTI.AIL.IT