La Notte Bianca di Cava ai tempi del Covid: la manifestazione in streaming

In streaming, la notte bianca di Cava de' Tirreni, il 5 gennaio. Dalle ore 21 di martedì, sarà possibile partecipare comodamente da casa, guardando la nota manifestazione su RTC Quarta Rete – Radio Play tag, o seguendo la diretta streaming sui social media.

Il programma on-line

Flashback sulle 15 precedenti edizioni,video e contributi degli ultimi anni, live in studio di band e artisti cavesi che si esibiranno gratuitamente e nel rispetto delle norme anticovid. Nel corso della serata si inviteranno gli spettatori a partecipare alla raccolta fondi promossa dall'amministrazione Servalli, denominata “Il grande cuore dei Cavesi” per sostenere le iniziative in aiuto delle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza covid 19.